SkyShowtime w grudniu z aż dwoma kinowymi hitami. Duże premiery również w styczniu

Dear Santa to opowieść o chłopcu (Robert Timothy Smith), który pisząc list do Świętego Mikołaja popełnia niefortunny błąd i przywołuje diabła (w tej roli Jack Black). Tak oto rozpoczyna się gwiazdkowa demolka. To najnowszy film od braci Farrelly, twórców takich filmów jak “Głupi i głupszy” czy “Sposób na blondynkę”, który sprawi, że Twoje święta zapłoną.

Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna ze stron nie cofnie się przed niczym. W serialu występują także: Úrsula Corberó (Dom z papieru) w roli Nurii, która staje się bliska Szakalowi i jest całkowicie nieświadoma, kim on tak naprawdę jest.

Serial oparty na iHeart, uznanym podcaście true crime, opowiada niesławną historię zbrojnego napadu w noc historycznej walki Muhammada Alego w 1970 roku. Wydarzenie zmieniło nie tylko życie jednego człowieka, ale ostatecznie przekształciło Atlantę w „Czarną Mekkę”. Oszust o pseudonimie Chicken Man (Kevin Hart) organizuje afterparty po wygranej walce, na które zaprasza najbogatszych ludzi w kraju. Wieczór kończy się najbardziej zuchwałym napadem w kryminalnej historii Atlanty. Podejrzany o zorganizowanie zbrodni Chicken Man za wszelką cenę pragnie oczyścić swoje imię. By tego dokonać, musi przekonać do siebie dawnego przeciwnika, J. D. Hudsona (Don Cheadle). To jeden z pierwszych czarnoskórych detektywów policji miejskiej, którego zadaniem jest doprowadzenie winnych przed oblicze sprawiedliwości.

Fight Night: The Million Dollar Heist – 2 grudnia (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Ryan Gosling wciela się w rolę Colta Seaversa, kaskadera po przejściach, który niedawno uległ wypadkowi, niemal niweczącemu jego karierę. Colt daje się przekonać do powrotu do kariery kaskaderskiej, gdy dowiaduje się, że jego była, Jody (Emily Blunt), kręci film i zaprasza go do wzięcia w nim udziału. Mając nadzieję na odzyskanie miłości swojego życia, Colt wraca na plan filmowy, ale okazuje się, że główny bohater nowego filmu zaginął, a produkcja staje pod znakiem zapytania. Uwikłany w coraz bardziej szalony spisek, musi rozwiązać zagadkę, aby uratować film i dać sobie ostatnią szansę na odzyskanie Jody. Czy cokolwiek mogłoby pójść po jego myśli? David Leitch (reżyser Bullet Train i producent Johna Wicka) zapewnia porywającą akcję, zabawną komedię i klasyczną historię miłosną – a wszystko to zamknięte w jednej, pełnej kaskaderskich popisów przygodzie.

Przeżyj dzień, w którym ucichł świat, w przerażającej kontynuacji uniwersum Cichego miejsca. Kiedy Samira (Lupita Nyong’o) wraca do Nowego Jorku, jej rutynowa podróż zamienia się w koszmar, gdy atakują ją tajemnicze stworzenia polujące na wszystko, co wydaje dźwięki. W towarzystwie kota Froda i pewnego nieoczekiwanego sojusznika (Joseph Quinn), Samira musi wyruszyć w niebezpieczną podróż przez miasto, które nagle ucichło - by przeżyć, trzeba zachować ciszę. W tym trzymającym w napięciu thrillerze występują także Djimon Hounsou i Alex Wolff.

End of Summer – 26 grudnia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Jest piękny, letni wieczór w południowej Szwecji w 1984 roku, gdy młodszy brat czternastoletniej Very nagle znika bez śladu. Cała lokalna społeczność pomaga rodzinie, angażując się w znalezienie chłopca. Niestety bez skutku. Choć nie udaje się odnaleźć pięcioletniego Billiego, poszukiwania zostają przerwane. 20 lat później Vera, towarzyszką umierania, spotyka młodego mężczyznę, który zdumiewająco przypomina jej zaginionego młodszego brata. Jej próbom do odkrycia tajemnicy sprzed lat nie popiera jej rodzina. Nic nie jest w stanie przygotować jej na przyjęcie druzgocącej prawdy o tym, co stało się lata temu.

Apartment 7A – 31 grudnia

Rozgrywający się w 1965 roku w Nowym Jorku Apartment 7A opowiada historię sprzed legendarnego horroru Dziecko Rosemary. Co wydarzyło się w tym niesławnym budynku zanim wprowadziła się tam Rosemary? Młoda i ambitna tancerka Terry Gionoffrio marzy o sławie i fortunie w Nowym Jorku. Jednak w wyniku poważnej trafia do zamożnej starszej pary i ich luksusowego mieszkania w apartamentowcu Bramford. Kiedy współlokator i wpływowy producent Broadwayu oferuje jej kolejną szansę na sławę, wydaje się, że wszystkie marzenia wreszcie się spełnią. Niepokojące okoliczności wieczoru, który nie do końca pamięta, zmuszają ją do ponownego przemyślenia poświęceń, które jest w stanie ponieść w imię swojej kariery. Terry zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś złego żyje nie tylko w apartamencie 7A, ale w samym Bramford.

SkyShowtime – premiery w styczniu 2025

Sweaptea – 2 stycznia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Serial jest przewrotnie pokręconą opowieścią o wściekłości i dorastaniu na podstawie powieści C. J. Skuske pod tym samym tytułem. W roli Rhiannon Lewis występuje Ella Purnell (Yellowjackets). Rhiannon nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nawet na nią nie spojrzawszy. Jest ciągle pomijana przy okazji awansów w pracy, facet, który jej się podoba, nie chce się zaangażować, a jej ojciec jest bardzo chory. Wtedy wszystko w jej życiu wywraca się do góry nogami. Rhiannon zostaje zepchnięta na skraj przepaści i traci kontrolę. Nagle ta nieśmiała osoba znika, a na jej miejscu pojawia się młoda kobieta zdolna do wszystkiego... Życie Rhiannon ulega przemianie, gdy zyskuje nową, odurzającą moc. Ale czy uda jej się utrzymać w tajemnicy swoją zabójczą stronę?

Black Widow – 5 stycznia

Black Widow to niewiarygodna historia trzech ofiar - mężczyzn, którzy zostali oszukani, okradzeni i wykorzystani przez tę samą kobietę. Serial opowiada o sprawie, która łączy wątki kontroli przymusu, oszustwa, przemocy i morderstwa. Dena Thompson przez 20 lat była sprawczynią przemocy wobec swoich trzech mężów – domowej, fizycznej, emocjonalnej i finansowej. Do czasu, kiedy w końcu została złapana i osadzona w więzieniu. Teraz wychodzi na wolność, a jej ofiary postanawiają opowiedzieć swoje historie ku przestrodze innym. Niektórzy nadal żyją w strachu, inni nie rozumieją, co tak naprawdę im się przydarzyło, ale wszyscy pragną odnaleźć spokój. Ten zajmujący dokument, oparty na faktach z trwającego dziesięć lat policyjnego śledztwa, przedstawia historię dwóch wytrwałych detektywów, którzy ostatecznie rozwiązali sprawę najniebezpieczniejszej Czarnej Wdowy w Wielkiej Brytanii.

He Went That Way – 5 stycznia

Trzymający w napięciu thriller oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia seryjnego mordercy, Larry’ego Lee Ranesa, i historii człowieka, którego nie zabił. Jim Goodwin (Zachary Quinto), znany trener zwierząt, pechowo zabiera Bobby’ego Fallsa (Jacob Elordi), 19-letniego seryjnego mordercę, w podróż do Chicago z cennym ładunkiem: telewizyjną gwiazdą, szympansem o imieniu Zippy. Rozpoczyna się między nimi ryzykowna gra o władzę, która pełna jest gróźb, manipulacji i walki z czasem, ale też... szczodrych gestów i pojawiającego się między nimi zaufania.

Dexter: Grzech pierworodny – 30 stycznia (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Akcja rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera (Patrick Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego (Christian Slater), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.