Skull & Bones z nowym okienkiem wydawniczym. Ubisoft podaje termin premiery

Na początku września Skull & Bones straciło dyrektora kreatywnego. Ubisoft zapewnił jednak, że w żaden sposób nie wpłynie to na dalszy rozwój gry. Zgodnie z zapowiedziami produkcja skierowana do miłośników pirackich klimatów ma zadebiutować na rynku do końca marca 2024 roku. Francuska firma postanowiła sprecyzować nieco wspomniany termin, dzięki czemu Skull & Bones otrzymało nowe okienko wydawnicze.

Skull & Bones wreszcie trafi w ręce graczy? Ubisoft przedstawił nowe okienko wydawnicze

Ubisoft w swoim najnowszym raporcie finansowym poinformował, że premiera Skull & Bones odbędzie się w IV. kwartale bieżącego roku fiskalnego. Oznacza to, że produkcja skierowana do miłośników pirackich klimatów trafi w ręce graczy w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku. Na dokładną debiutu wspomnianego tytułu trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.