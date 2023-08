Skull and Bones na nowym zwiastunie. Termin beta-testów i wymagania sprzętowe

Ubisoft udostępnił nowy zwiastun gry Skull and Bones, w którym potwierdzono termin nadchodzących beta-testów produkcji. Równocześnie poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe tychże testów dla wersji na komputery osobiste. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie oczywiście poniżej.

Beta-testy Skull and Bones – termin

Dowiedzieliśmy się, że beta-testy gry Skull and Bones potrwają od 25 do 28 sierpnia. Zainteresowani będą mogli pobrać niezbędne pliki już 22 sierpnia. Zaznaczamy jednak, że testy odbędą się wyłącznie na komputerach osobistych poprzez platformę Ubisoft Connect. Na sam początek deweloperzy zdecydowali się na formę zamkniętą; firma wybierze graczy, którzy będą mogli wziąć udział w becie. Te osoby otrzymają jednak możliwość zaproszenia do rozgrywki maksymalnie dwóch znajomych, a więc zabawę będziemy mogli rozpocząć w trzyosobowych drużynach.