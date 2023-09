Skull and Bones z kolejnymi problemami? Gra straciła dyrektora kreatywnego

Pięć lat temu Elisabeth Pellen dołączyła do Ubisoft Singapore z misją przebudowania kierunku twórczego Skull & Bones. Udało jej się to, a obecnie zespół odpowiedzialny za grę realizuje jej wizję, by dostarczyć graczom wyjątkowe doświadczenie morskiego RPG akcji – informuje Ubisoft w oświadczeniu przesłanym redakcji Kotaku.