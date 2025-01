Skate gotowe do testów – darmowa symulacja jazdy na deskorolce od EA zbliża się do premiery

Po półtora roku od oficjalnego ogłoszenia, darmowa gra Skate od Electronic Arts wreszcie wchodzi w kolejny etap rozwoju i jest gotowa do testów na konsolach. Studio Full Circle zaprasza użytkowników, którzy zapisali się do programu Insider, do wzięcia udziału w testach i pomocy w kształtowaniu finalnej wersji tytułu. Ma to być ważny krok w długim procesie tworzenia gry, która ma być nowoczesną odpowiedzią na potrzeby fanów skateboardingu i gier symulacyjnych.

Skate 4 to po prostu Skate. Gra wchodzi w fazę testów

Twórcy aktywnie rekrutują nowych testerów. Każdy zainteresowany może zarejestrować się na oficjalnej stronie projektu i wyrazić chęć udziału w testach. Gra, znana po prostu jako Skate, a nie Skate 4, to nie sequel ani reboot, ale coś zupełnie nowego. Twórcy nazywają ją „autentyczną ewolucją” serii, która ma wiernie odzwierciedlać współczesny świat skateboardingu oraz gier. Ten kierunek ma być odpowiedzią na oczekiwania społeczności, która czekała na powrót Skate od czasu premiery trzeciej części w 2010 roku.