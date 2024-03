The Batman: Part II zalicza spore opóźnienie. Bardzo złe wieści dla fanów DC

Warto dodać, że The Batman: Part II nie będzie częścią głównego uniwersum DC rozwijanego przez Jamesa Gunna. Podobnie zresztą jak Pingwin – serialowy spin-off, którego historia będzie rozgrywać się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w filmie Matta Reevesa. Produkcja jeszcze w tym roku ma zadebiutować na platformie Max, a w roli głównej ponownie zobaczymy Colina Farrella.

Na koniec przypomnijmy, że pierwszy Batman w reżyserii Matta Reevesa zadebiutował w kinach 4 marca 2022 roku. W obsadzie znaleźli się m.in.: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright czy też Andy Serkis. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego filmu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Batman (2022). Nowe otwarcie.