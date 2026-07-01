Skasowana przez Netflixa historia przejęta przez Disney+. Powstaje aktorski reboot bestsellerowej serii książek

Zapowiedziano nową ekranizację z popularnej serii powieści dla młodzieży.

Disney sięga po kolejną popularną markę i tym razem bierze na warsztat serię książek, która wcześniej doczekała się animowanej adaptacji od Netflixa. Ostatnie dzieciaki na Ziemi powróci na mały ekran, ale tym razem w wersji aktorskiej. Projekt otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy, który powstaje z myślą o Disney+ oraz Disney Channel. Ostatnie dzieciaki na Ziemi – Disney pracuje nad aktorską wersją bestsellera dla młodzieży Nowa produkcja będzie bazować na bestsellerowym cyklu ilustrowanych powieści autorstwa Maxa Bralliera. Seria, skierowana przede wszystkim do czytelników w wieku szkolnym, liczy dziesięć tomów i łączy humor, przygodę, zombie, potwory oraz opowieść o dorastaniu w świecie, który nagle przestaje działać według znanych zasad. Głównym bohaterem historii jest Jack Sullivan, trzynastoletni sierota i wychowanek rodziny zastępczej, który mieszka w spokojnym miasteczku Wakefield. Wszystko zmienia się, gdy okolicę opanowują monstra, a rzeczywistość zamienia się w pełnoprawną apokalipsę.

Jack nie zostaje jednak sam. Wraz z grupą znajomych próbuje przetrwać w świecie pełnym zombie i potworów, jednocześnie korzystając z tego, co ma pod ręką, czyli między innymi gier wideo, śmieciowego jedzenia oraz fantazji typowej dla nastolatka. Bohaterowie organizują swoją bazę w rozbudowanym domku na drzewie, który staje się ich centrum dowodzenia. Z czasem przypadkowa grupa dzieciaków zaczyna wyrastać na drużynę, od której może zależeć los całego świata.

GramTV przedstawia:

Za aktorską wersję Ostatnie dzieciaki na Ziemi odpowiadają Chad Fiveash i James Stoteraux, współtwórcy serialu Rycerzy Gotham. To właśnie oni napiszą pilota, a także będą pełnić funkcje showrunnerów i producentów wykonawczych. Duet ma na koncie również pracę przy takich produkcjach jak Pamiętniki wampirów, Batwoman oraz Pogoda na miłość. Reżyserią odcinka pilotażowego zajmie się Kevin Tancharoen, znany między innymi z pracy przy serialach Księga Boby Fetta oraz Agenci T.A.R.C.Z.Y. Tancharoen również będzie jednym z producentów wykonawczych. Produkcją zajmuje się Disney, ale na tym etapie projekt nie ma jeszcze gwarancji pełnego sezonu. Studio najpierw sprawdzi odcinek pilotażowy i dopiero po jego ocenie zdecyduje, czy Ostatnie dzieciaki na Ziemi faktycznie otrzyma zielone światło na realizację serialu. Marka ma już za sobą jedną ekranizację. Animowany serial Ostatnie dzieciaki na Ziemi zadebiutował na Netflixie w 2019 roku od godzinnnego odcinka specjalnego, a następnie doczekał się dwóch kolejnych sezonów, z których każdy liczył po dziesięć epizodów. Produkcja zakończyła się w 2020 roku. Teraz Disney najwyraźniej widzi w tej historii potencjał na nową wersję, która może połączyć przygodowy klimat, komedię akcji i familijną opowieść o nastolatkach próbujących odnaleźć się w świecie pełnym potworów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.