Silent Hill F wkrótce z datą premiery? Gra otrzymała kategorię wiekową

Silent Hill F otrzymało oficjalną ocenę wiekową od południowokoreańskiej Game Rating and Administration Committee. Umieszczenie gry na liście może sugerować, że prace nad produkcją mogą być na ukończeniu i tytuł może być w przygotowaniu do premiery. Co więcej, wraz z oceną pojawiły się daty, które wskazują, że tytuł został przesłany do oceny już w grudniu.