Silent Hill 2 Remake ukaże się we wrześniu? Wyciekła dokładna data premiery gry

Już pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że prace nad Silent Hill 2 Remake zmierzają ku końcowi. Nieco później na stronie odświeżonej wersji hitu z 2001 roku na Steam pojawiła się informacja, że gra zadebiutuje „wkrótce”. Konami wciąż trzyma jednak fanów w niepewności i nie ujawniło dokładnej daty premiery gry. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie, a produkcja Bloober Team trafi na rynek w niezwykle gorącym okresie.

Jeden ze sklepów mógł ujawnić dokładną datę premiery gry Silent Hill 2 Remake

Jak zauważa jeden z użytkowników forum ResetEra, na stronie australijskiego sklepu Gorilla Gaming pojawiła się informacja, że Silent Hill 2 Remake ma trafić do sprzedaży 29 września 2023 roku. Niewykluczone, że jest to jedynie tzw. placeholder, którym sprzedawca zastąpił nieujawnione do tej pory przez wydawcę dane na temat debiutu gry. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na komunikat ze strony Konami.