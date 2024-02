Sifu z nową zawartością. Twórcy świętują 2. urodziny gry i chwalą się sprzedażą

Jak wspomnieliśmy wyżej, deweloperzy ze studia Sloclap podzielili się również nowymi wynikami sprzedaży swojej produkcji. Zgodnie z przekazanymi informacjami Sifu osiągnęło kolejny kamień milowy, ponieważ gra sprzedała się już w ponad 3 milionach egzemplarzy. Twórcy mają więc powody do zadowolenia.

Na koniec przypomnijmy, że Sifu dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Sloclap, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.