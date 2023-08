Sifu – wiemy, kiedy finałowa zawartość trafi do gry

O tym, że Sifu ma się doczekać ostatniej, finałowej aktualizacji, wiemy już od jakiegoś czasu. Twórcy ze studia Sloclap zdradzili, kiedy dodatkowa zawartość trafi do gry.

Sifu było rozwijane dość intensywnie

Sifu Final Update wprowadzi do gry sporo nowości, które rozbudują tryb arenowy. Deweloperzy potwierdzili, że powinniśmy spodziewać się 6 nowych aren, na których będziemy mogli podjąć się 75 dodatkowych wyzwań. Oczywiście, gra wzbogacona zostanie o kolejne modyfikatory oraz stroje, które będzie mógł przyodziać nasz wojownik.



Ostateczna aktualizacja zostanie oddana w ręce graczy 7 września. Warto dodać, że wersja przeznaczona na Nintendo Switch ukaże się na rynku nieco później. Miejmy nadzieję, że już wkrótce ekipa Sloclap zapowie swój kolejny projekt, gdyż fani Sifu z pewnością na to czekają.



Na koniec przypomnijmy, że Sifu zadebiutowało na rynku 8 lutego 2022 roku. Obecnie w hit Sloclap możecie zagrać na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sloclap, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.