Show-biznesowa gra strategiczna opóźniona. Twórcy Hollywood Animal potrzebują więcej czasu

Tak, to już drugie przesunięcie premiery i zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych może to być rozczarowujące. Powody są oczywiste: chcemy uczynić grę większą i lepszą, a także naprawić jak najwięcej błędów - bardzo dziękujemy wszystkim, którzy grali w demo i pomogli nam dopracować grę! – czytamy w oświadczeniu.

Nowa data premiery Hollywood Animal została ustalona na 10 kwietnia, kiedy to gra zadebiutuje we wczesnym dostępie na platformie Steam. Twórcy zdają sobie sprawę, że to drugie opóźnienie może być rozczarowujące dla fanów, ale wierzą, że dodatkowy czas przełoży się na jakość produkcji. Dostępne jest również demo gry, które pozwala zapoznać się z rozgrywką przed premierą pełnej wersji.