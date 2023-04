Katastrofalne przyjęcie Super Mario Bros Film w recenzjach. Co tu się wydarzyło?

Przed kilkoma dniami do sieci trafiły pierwsze wrażenia dziennikarzy, którzy byli obecni na premierze Super Mario Bros Film. Choć opinie były mieszane, to przeważały pozytywne reakcje na najnowszą produkcję Illumination i Nintendo. Nieoczekiwanie animowane przygody Mario nie spodobały się tak bardzo recenzentom, jak można było wcześniej wywnioskować. Produkcja w serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 55% pozytywnych opinii z 97 recenzji. Średnia ocena to 5,5/10. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie filmowa odsłona Mario ma średnią oceną na poziomie 49/100 z 35 recenzji.

Super Mario Bros. Film – pierwsze recenzje

Krytycy przede wszystkim chwalą humor oraz wykorzystanie muzyki. Historia ma być prosta, ale zapewniająca poczucie przygody i pełna najróżniejszych odniesień do uniwersum hydraulika. Dużo ciepłych słów pada pod adresem samej animacji, która urzekła wielu recenzentów.

Niestety w większości opinii przewija się zdanie, że to typowa produkcja Illumination, a więc film skierowany jest głównie do dzieci. Starsi fani Mario raczej nie mają tu czego szukać. Tym bardziej, że niektórzy krytycy podkreślają, że Super Mario Bros Film przypomina raczej oglądanie, jak ktoś gra w grę, niż filmową produkcję. Tytuł obrywa również za nudną i przewidywalną fabułę, a także kiepsko zarysowane postacie drugoplanowe. Niektórzy wprost nazywają to długą i wysokobudżetową reklamą gier Nintendo.

Zamiast czuć, że jeden punkt fabularny prowadzi do drugiego, całe doświadczenie bardziej przypomina podróżowanie przez poziomy w grze… widzowie mający nadzieję na choćby przebłysk wciągającej historii będą rozczarowani – ComicBook.

To wszystko jest całkiem zabawne, z dobrym poczuciem humoru i spójną animowaną komputerowo estetyką – plus, po 90 minutach, wliczając napisy, jest krótkie, słodkie i kończy się, zanim cokolwiek stanie się irytujące. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, zwłaszcza podczas sekwencji wyścigowej na Tęczowej Drodze, że prawdopodobnie mielibyście więcej zabawy po prostu grając razem w grę - Entertainment Weekly.

Trzeba przyznać, że film z pewnością nie jest tak nudny i poważny, jak sugeruje prosta fabuła scenarzysty Matthew Fogela. Wiele nawiązań do świata Mario jest uroczo zainscenizowanych… i jest kilka ładnie wykonanych sekwencji, w tym inspirowane Mad Max: Na drodze gniewu podejście do popularnej gry Mario Kart. Trudno oczekiwać aż tyle od filmu Super Mario Bros, kiedy jego materiał źródłowy jest pozbawiony fabuły, ale czy nie powinniśmy wymagać czegoś więcej? - The Independent.

Film Super Mario Bros. z pewnością mógłby być lepszy, ale nie mógłby być bardziej poświęcony wyglądowi, charakterowi, postaciom, projektowi, gagom, sceneriom, muzyce, efektom dźwiękowym, rozgrywce, konstrukcji poziomów, a nawet dialogom z gier Super Mario… Jako film, Super Mario Bros. to niewiele więcej; zaledwie 80 minut barwnej akcji i nawiązań do gier. Jako pełnometrażowa reklama gier Nintendo jest całkiem skuteczna – ScreenCrush.