Nintendo naprawi za darmo Joy-Cony – nawet te, które nie są już na gwarancji

Brytyjski oddział Nintendo opublikował oficjalne oświadczenie, w którym japońska korporacja zobowiązała się do naprawy (bezpłatnej!) Joy-Conów – nawet tych po gwarancji.

Już od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się doniesienia odnośnie dryfowania w dołączanych do Nintendo Switch kontrolerach, czyli Joy-Conach. Teraz jednak okazało się, że Nintendo posłuchało społeczności graczy i zdecydowało się zobowiązać do całkowicie bezpłatnej naprawy urządzeń na terenach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (to w nim znajduje się Polska), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Darmowa naprawa Joy-Conów od Nintendo