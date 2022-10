Shadow Warrior 3 z wersją na PS5 i XSX? Gra doczekała się nowej klasyfikacji

Od premiery Shadow Warrior 3 minęło już ponad 7 miesięcy. Najnowsza produkcja studia Flying Wild Hog zebrała mieszane recenzje, ale okazuje się, że już niedługo wspomniany tytuł może doczekać się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a przynajmniej tak sugerują informacje dostępne w bazie danych niemieckiej organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych.

Flying Wild Hog szykuje się do zapowiedzi Shadow Warrior 3 w wersji PlayStation 5 i Xbox Series X/S?

Shadow Warrior 3 w wersji PlayStation 5 i Xbox Series X/S – podobnie jak dostępne obecnie na rynku wydania – otrzymało od Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (w skrócie USK) najwyższą kategorię wiekową, co oznacza, że z produkcją zapoznać mogą się wyłącznie pełnoletni gracze. Niestety w bazie danych wspomnianej organizacji na próżno szukać informacji o dacie premiery gry na wspomnianych platformach.



Deweloperzy z Flying Wild Hog do tej pory również nie odnieśli się do całej sytuacji. Shadow Warrior 3 dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności. Nowe wydanie z pewnością zapewni jednak różnego rodzaju ulepszenia w postaci wyższej rozdzielczości i płynności animacji. Na szczegóły musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.