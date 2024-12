Shadow of the Road wygląda obiecująco. Nowy gameplay trailer polskiego RPG

Pod koniec sierpnia doczekaliśmy się zapowiedzi Shadow of the Road – taktycznego RPG z widokiem izometrycznym i turowym systemem walki, którego akcja rozgrywać będzie się w alternatywnej wersji Japonii z 1868 roku. Wspomniany tytuł rozwijany jest przez polskie studio Another Angle Games, które najwyraźniej postanowiło przypomnieć graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer obiecującej gry rodzimego zespołu.

Shadow of the Road od polskiego studia Another Angle Games na nowym zwiastunie

Najnowszy zwiastun Shadow of the Road nie należy do najdłuższych, ponieważ całość trwa niecałą minutę. Wspomniany materiał wideo pozwala jednak sprawdzić, jak produkcja studia Another Angle Games prezentuje się w akcji. Trailer skupia się bowiem m.in. na prezentacji systemu walki, eksploracji czy rozmowach z postaciami niezależnymi.