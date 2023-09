Sex Education znowu na szczycie oglądalności Netflix. Pożegnalny sezon oglądają miliony widzów

Od premiery czwarty sezon Sex Education zgromadził 12 milionów wyświetleń, co stanowi niecałe 100 milionów godzin oglądania, co plasuje go na liście najlepszych seriali tygodnia w serwisie streamingowym.

Sex Education żegna się z widzami w wielkim stylu

W ostatnim sezonie poznajemy finał przygody Otisa Milburna, Maeve Wiley, Erica Effionga i wielu innych bohaterów. Maeve zdecyduje się wrócić do Moordale, aby wybrać się na pierwszą prawdziwą randkę z Otisem. Z kolei Jean wraca do sesji terapeutycznych, tym razem pod okiem nowej szefowej, Adam rozpoczyna pracę na farmie, zaś Aimee poznaje siłę swoich artystycznych zdolności.