Serwery Last Epoch nie nadążają za popularnością gry. Twórcy pracują nad poprawą sytuacji

Wczoraj zadebiutował na rynku Last Epoch w wersji 1.0. RPG akcji od Eleventh Hour Games doczekało się wraz z tym wydarzeniem między innymi w pełni funkcjonalnego trybu offline, nowych klas postaci czy zmian w balansie. Jak się okazuje, gra przyciągnęła tak dużą liczbę graczy, że pojawiły się problemy z serwerami.

Wiele wskazuje na to, że twórcy Last Epoch nie byli przygotowani na aż tak duże zainteresowanie graczy przy okazji premiery pełnej wersji tytułu. Według statystyk serwisu SteamDB , w tym momencie w grze przebywa jednocześnie ponad 161 tysięcy osób, co jest rekordowym dla produkcji wynikiem.