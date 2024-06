Seria Red Faction mogła doczekać się kolejnej odsłony. Projekt jednak skasowano

Pierwotnym założeniem było więc skupienie się na rzeczach, które sprawdziły się w Red Faction: Guerrilla, czyli głównie na destrukcji otoczenia. W produkcji Fishlabs miały jednak pojawić się również m.in. elementy znane z gier z gatunku immersive sim, a także możliwość dostosowywania pojazdów czy dynamiczne dialogi.

Początkowe reakcje na pomysły niemieckiego studia związane z nową odsłoną serii Red Faction miały być pozytywne. Wydawca przeprowadził jednak głosowanie, w wyniku którego podjęto decyzję o anulowaniu wspomnianego projektu. Fishlabs zostało wówczas zmuszone do zwolnienia około 50 pracowników. Jak informuje redakcja Rock Paper Shotgun, obecnie twórcy Chorus działają jako zespół wsparcia, który pomaga innym studiom Embracer Group w rozwoju ich produkcji.

Na koniec warto przypomnieć, że w lipcu 2018 roku na rynku zadebiutowało Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered, czyli odświeżona wersja trzeciej odsłony serii Red Faction. Wspomniana produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Zniszczmy Marsa jeszcze raz - recenzja Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered.