Banjo-Kazooie powróci po ponad 15 latach? Nowe doniesienia w sieci

Jeżeli zaś chodzi o wspomniany wywiad ze Spencerem, szef działu Xbox zapewnił, że Microsoft pamięta o fanach Banjo-Kazooie:

Widzieliście w naszej historii, że nie dotknęliśmy jeszcze każdej serii, którą ludzie chcieliby, abyśmy dotknęli – fani Banjo, słyszę was. Ale prawdą jest, że kiedy znajdziemy odpowiedni zespół i odpowiednią okazję, uwielbiam wtedy wracać do historii i postaci, które widzieliśmy wcześniej.

Za projektami musi stać pasja w zespole. Nie oznacza to, że za każdym razem musi to być oryginalny zespół. Nie jestem jednym – i może to tylko moje podejście – nie jestem jednym z tych, którzy przychodzą i zabierają franczyzę od zespołu, usuwając go z dyskusji lub procesu rozwoju, dzięki któremu powstaje coś nowego. Myślę, że oryginalni twórcy, kultura – szczerze mówiąc, niektóre lekcje, których nauczyliśmy się z poprzednich doświadczeń tutaj, są bardzo ważne.