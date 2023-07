Sędzia wydająca wyrok w USA: przejęcie Activision jest złe dla Sony, ale dobre dla graczy

Jak informowaliśmy, Microsoft wygrał batalię prawną przeciwko FTC w sprawie przejęcia Activision Blizzard , a to oznacza, że największa przeszkoda blokująca tę ogromną transakcję, została usunięta.

Dziennikarz Axios, Stephen Totilo, przeglądając dokumenty z procesu, znalazł wypowiedzi sędzi Jacqueline Scott Corley, motywującej swoją decyzję na korzyść Microsoftu . Uznała ona, że „zbyt silne poleganie FTC na zeznaniach szefa PlayStation, Jima Ryana, jest nieprzekonujące”, a także podkreśliła, że są tu zarówno zwycięzcy, jak i przegrani - „Być może jest to złe dla Sony, ale dobre dla grających w Call of Duty i wszystkich innych graczy”.

Umowa Microsoft – Activision dobra dla graczy

Głównym powodem jej opinii jest fakt, że Sony nie będzie już jedynym beneficjentem serii Call of Duty, ponieważ dostęp do tytułu zostanie znacznie rozszerzony, poprzez udostępnienie go w chmurze, a także na konsoli Nintendo Switch.