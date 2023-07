Branżowe wydarzenie roku! Wszystko co musisz wiedzieć z procesu Microsoft vs FTC

Nawet Geoff Keighley nie miał tyle WORLD PREMIERE na swojej konferencji co to pięciodniowe przesłuchanie.

W dwóch ostatnich tygodniach odbyło się przesłuchanie w sprawie jaką Federalna Komisja Handlu wytoczyła Microsoftowi. Amerykański regulator nie zgadza się na przejęcie Activision Blizzard i aby zablokować transakcję pozwał giganta z Redmond. Pięciodniowy proces odbył się w San Francisco pod przewodnictwem sędziny Jacqueline Scott Corley. Czy faktycznie można to nazwać branżowym wydarzeniem roku? Ja nie mam wątpliwości. Powodem jest nie tylko fakt, że mówimy o być może decydującym dla sprawy procesie. Akurat z perspektywy tego tekstu nie ma znaczenia jaki będzie końcowy wyrok. Pochylam się nad tematem, ponieważ dostarczył on ogromnej liczby informacji o planach Activision Blizzard, Microsoftu i Sony, a także kulisach branży.

Treści jest bardzo dużo, a więc dla łatwiejszego przyswojenia informacje podzieliłem na kilka sekcji. Zaczniemy od tematów związanych z wyłącznością niektórych gier (głównie dla ekosystemu Xboksa) oraz planowanymi przejęciami. Później przeanalizujemy co powiedzieli świadkowie, wśród których byli najważniejsi ludzie branży - Bobby Kotick, Phil Spencer, Satya Nadella czy Jim Ryan. Warto przez to przejść, bo liczba informacji jest niesamowicie duża.

Gry na wyłączność

Pozew FTC w dużym stopniu opiera się na obawie, że Microsoft po przejęciu Activision Blizzard wycofa Call of Duty z PlayStation. W dalszej części tekstu przedstawię kilka liczb, które pokazują jak potencjalnie dużym może to być problemem. Oczywiście sam Microsoft twierdzi, że byłoby to bezsensowne. Phil Spencer nawet obiecał pod przysięgą, że popularna marka shooterów dalej będzie wychodzić na konkurencyjnej platformie. FTC odbija jednak piłeczkę twierdząc, że gigant z Redmond zacznie wydawać paczki skinów tylko na swoją platformę. Ciekawy argument biorąc pod uwagę, że Sony już teraz to robi.

Zaprezentowane dowody dużo powiedziały o grach Bethesdy. Zacznijmy do tego, że wszystkie jej produkcje mają trafić tylko na PC i Xboksa. Dotyczy to nawet powstającego Indiana Jones. Microsoft po przejęciu Zenimax Media dokonał zmiany w umowie licencyjnej z Disney, aby było to możliwe. O dziwo jednak Spencer przyznał, że jeszcze nie podjęto decyzji co do wyłączności The Elder Scrolls VI, a także The Outer Worlds 2. Z kolei w kwestii Starfielda Microsoft przyznał, że gdyby gra miała trafić też na PlayStation 5 nie byłoby możliwe wydania jej we wrześniu tego roku. Potwierdziły się też plotki o tym, że Sony faktycznie negocjowało wyłączność tej gry. To miało sprawić, że Microsoft zdecydował się na kupno całej Bethesady. Z ciekawostek można też wspomnieć, że Phil Spencer chciał wydać Minecraft Dungeons tylko na PC i Xboksie, ale finalnie gra jest multiplatformowa.

Przejęcia - dotychczasowe, przyszłe i potencjalne

Bardzo dużo ciekawego dowiedzieliśmy się o planowanych przejęciach. Microsoft wyznał, że chciał kupić Zynge, ale ta finalnie trafiła do Take-Two Interactive. Celem była też Sega, która miała zwiększyć bazę gier Game Passa, ale jej tytuły miały pozostać multiplatformowe. Japoński wydawca skomentował to twierdząc, że jeszcze nie jest to dobry czas na taki ruch. W planach było też Square Enix, które miało dodatkowo poprawić sytuację Xboksa w Japonii. Z ciekawostek warto wspomnieć, że według dowodów kupno Ninja Theory kosztowało 117 mln $. Całkiem sporo jak na studio z tylko jednym, własnym IP i bez większych hitów komercyjnych na koncie.