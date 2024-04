Sea of Thieves ma być „kluczowym testem” dla wieloplatformowych planów Xboxa

Sea of Thieves wypływa na szerokie wody, zmierzając na konsolę PlayStation 5. Niedawno gracze mogli dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jakie specjalne funkcje będą dostępne dla posiadaczy konsol Sony , a także zapowiedziane zostały zamknięte beta testy produkcji. Jak się okazuje, piracki tytuł ma stanowić „kluczowy test”, jeśli chodzi o wieloplatformowe plany Xboxa.

Jakiś czas temu na sprzęt Sony trafiło Hi-Fi Rush , które wcześniej było dostępne wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. W ślady rytmicznej produkcji idzie również Sea of Thieves, które niebawem zadebiutuje na PlayStation 5. Okazuje się, że piracki tytuł ma mieć decydujący wpływ na przyszłe plany włodarzy Microsoftu.

Interesujących informacji dostarczył Tom Warren z The Verge. Jak przekazał dziennikarz, „firma nadal dokonuje oceny innych gier dostępnych wyłącznie na konsolę Xbox, które trafią na PS5”. Według doniesień to właśnie wspomniane wyżej Sea of Thieves ma stanowić „kluczowy test dla tego, czy inne gry pojawią się na PS5 lub Nintendo Switch”.

Do tej pory na inne platformy trafiły dwie gry od Xboxa – mowa o Pentiment i Hi-Fi Rush. Sea of Thieves zadebiutuje natomiast na PlayStation 5 już 30 kwietnia 2024 roku. 16 kwietnia na konsolach Sony pojawi się także Grounded.