Sea of Stars: popularność gry zaskoczyła producenta

Zainteresowanie Sea of Stars przeszło najśmielsze oczekiwania firmy Sabotage. Gra w ciągu tygodnia uzyskały wynik jaki zakładano na rok.

Sabotage Studio zdecydowało się na równoległą premierę swojej nowej gry na obu wiodących konsolach. Dlatego Sea of Stars trafiło zarówno na PlayStation Plus, jak i do Game Passa. Dzisiaj można powiedzieć, że ta decyzja z pewnością się opłaciła. Podczas gdy producenci zakładali, że ich gra osiągnie w ciągu roku 250 tys. sprzedanych egzemplarzy, zostali całkowicie zaskoczeni ciepłym przyjęciem ich produkcji przez graczy. Okazało się, że zakładany cel został osiągnięty w zaledwie tydzień od premiery.

Studio ujawniło, że Sea of Stars sprzedało się już na obu platformach w liczbie ponad 250 tys. Już dzień premiery zwiastował sukces, bo wtedy grą zainteresowało się ponad 100 tys. graczy. Co ciekawe, gra cieszy się podobnym zainteresowaniem wśród właścicieli PlayStation oraz Xboxów.

Sea of Stars to prawdziwy sukces

Produkcja przedstawia wydarzenia rozgrywające się przed akcją The Messenger, gdzie przyjdzie nam poprowadzić drużynę, na której czele stanie dwójka młodzików – Valere oraz Zale. Bohaterowie obdarzeni są mocami słońca i księżyca, a odpowiednie połączenie ich zdolności otworzy przed nami dostęp do Magii Zaćmienia.