Screamer powraca. Milestone odświeży wyścigi z 1995 roku, ale mając na to nową wizję

Podczas The Game Awards 2024 dowiedzieliśmy się, że włoskie studio Milestone, specjalizujące się w grach wyścigowych, odświeży kultowego Screamera, ale w zupełnie innym wydaniu.

Screamer to gra wyścigowa, która została wydana w 1995 roku. Produkcja oferowała w pełni zręcznościową rozgrywkę, w której nacisk położono na pokonywanie tras z zawrotną prędkością. Nie posiadała ona licencji, ale samochody były wyraźnie wzorowane na istniejących w tamtych latach.

Kultowy Screamer powróci w nowej formie

Milestone zmienia nieco podejście do Screamera. Gra nadal będzie oferowała super szybkie wyścigi, ale tym razem pojawi się fabuła, czerpiąca garściami z anime i mang z lat 80. I 90. Całość ma być naszpikowana akcją i sporą dynamiką. Klimat z pewnością będzie jednym z atutów rozgrywki. Produkcja prezentuje się futurystycznie i wygląda na to, że przyjdzie nam ścigać się w gigantycznej metropolii przyszłości, a sama „normalna” grafika jest wymieszana z anime, co zobaczycie na poniższym zwiastunie.