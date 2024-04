Scooby-Doo uratowane przez Netflix? Platforma tworzy aktorski serial

Nieco dojrzalsi fani Scooby-Doo w ostatnich latach nie mieli zbyt dużo powodów do radości. Nowych aktorskich filmów na horyzoncie nie było widać, a pojawiające się regularnie animacje raczej przeznaczone są do młodszych widzów. Światłem w tunelu mogła okazać się Velma, ale serial został ostro skrytykowany z każdej strony, głównie za nieposzanowanie materiału źródłowego i wpychanie najróżniejszych ideologii na siłę. Niedawno na HBO Max zadebiutował drugi sezon produkcji, który zapowiadał się na jeszcze więcej tego samego. Okazuje się, że fani Scooby-Doo wciąż mogą otrzymać nową produkcję, o której od dawna marzą. Na ratunek przybywa bowiem Netflix.

Scooby-Doo – Netflix pracuje nad aktorskim serialem

Platforma ma pracować nad aktorskim serialem o przygodach Scooby-Doo. Będzie to serial dramatyczny z godzinnymi odcinkami. Netflix jest bliski podpisania umowy z twórcami, do którego scenariusze już powstają. Szczegóły produkcji nie są na razie znane, ale mają zostać one oparte na słynnej animacji od Hanna-Barbera. Producentem będzie Warner Bros. Television, który często współpracuje z Netflixem, a ich ostatnim projektem są Martwi detektywi.