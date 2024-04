Velma z pierwszym zwiastunem 2. sezonu. Serial powtórzy swój niesławny sukces?

Velma powróci z drugim sezonem już w przyszłym tygodniu. Niedawno Max ogłosiło oficjalną datę premiery, która została wyznaczona na 25 kwietnia. Tę samą datę potwierdził polski oddział HBO Max w oficjalnej rozpisce premier do końca bieżącego miesiąca i właśnie tego dnia wszystkie odcinki nowego sezonu Velmy pojawią się na streamingu. Jeżeli jesteście fanami tej produkcji lub czerpiecie przyjemność z tego, jak zły według wielu jest to serial, to powinniście sprawdzić, jakie atrakcje czekają na Was w drugim sezonie. Platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun nowych odcinków, które zapowiadają jeszcze więcej szalonej i brutalnej akcji oraz kryminalnych zagadek.

Velma – zwiastun 2. sezonu

Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie w drugim sezonie Velmy dojdzie do kolejnych przedziwnych interakcji między głównymi bohaterami. Dodatkowo materiał zwiastuje, że dojdzie do miłosnego trójkąta między główną bohaterką, Daphne i Kudłatym. Swoją rolę w całym widowisku odegra też Fred, który będzie przesłuchiwany przez policję. W jednej ze scen możemy zobaczyć dorosłą Velmę oraz prawdopodobnie Freda, którzy spotykają się na ławce w parku.