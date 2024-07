Satisfactory w końcu opuszcza wczesny dostęp. Znamy datę premiery pełnej wersji

Warto dodać, że Satisfactory dostępne jest obecnie w promocyjnej cenie w sklepie Valve. Wspomniana produkcja została przeceniona z 138,99 złotych na 69,49 złotych. To dobra okazja, by nabyć dzieło deweloperów z Coffe Stain Studios przed zapowiedzianą kilka dni temu podwyżką ceny. Oferta ważna jest do 11 lipca 2024 roku, czyli do najbliższego czwartku.

Ujarzmij naturę i wybuduj gigantyczne fabryki. Rozwijaj swoje przedsięwzięcie według własnego uznania. Planeta pełna jest cennych zasobów naturalnych, które tylko czekają, aby je należycie wykorzystać. Pamiętaj – działasz w imieniu FICSIT i Twoim obowiązkiem jest, aby znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie – czytamy w opisie gry na Steam.