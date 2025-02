Samurai Pizza Cats powracają. Kultowe anime stanie się grą wideo

Zazwyczaj to popularne gry trafiają na ekrany jako filmowe lub serialowe adaptacje. Tym razem proces przebiega odwrotnie – kultowe anime Samurai Pizza Cats doczeka się własnej gry wideo. Samurai Pizza Cats: Blast From the Past trafi na wszystkie główne platformy w 2026 roku, a już teraz można dodać grę do listy życzeń na Steamie.

Samurai Pizza Cats teraz będą grą wideo. Zmierzają na wszystkie platformy

Za projekt odpowiada holenderskie studio Blast Zero, znane z inspirowanej anime bijatyki Jitsu Squad, a wydawcą jest Red Dunes Games. Twórcy opisują tytuł jako „2D action RPG”, w którym gracze będą mogli przełączać się między członkami drużyny Pizza Cats, eksplorując świat Little Tokyo. Każdy z bohaterów ma posiadać unikalne umiejętności, co wpłynie na rozgrywkę. Wydany zwiastun ujawnia, że gra zachowa stylistykę oryginalnego serialu animowanego, prezentując ręcznie rysowaną grafikę 2D.