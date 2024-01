Samsung traci koronę króla smartfonów. Przez czternaście lat dominował na rynku

Światowy rynek smartfonów nie może zapisać zeszłego roku do wybitnie udanego. Spadły dostawy, a tylko pięciu wytwórców zanotowało wzrosty. Wśród nich najwięcej powodów do radości pojawiło się w Cupertino, ponieważ Apple odebrało pierwsze miejsce Samsungowi, co oznacza, że po raz pierwszy od 2010 roku koreański gigant nie zajął pozycji numer jeden.