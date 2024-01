Apple TV+ zapowiedziało piaty sezon Kulawych koni. Serial z Garym Oldmanem wciąż podoba się widzom

Kulawe konie to bez wątpienia jeden z ciekawszych seriali w ofercie Apple TV+. Mroczny komediowy dramat przyniósł Garemu Oldmanowi nominację do Złotego Glogu i BAFTA. Podobnie pochlebnie wypowiadają się o nim fani, czego dowodem jest wysoka ocena w serwisie Rotten Tomatoes.

Piąty sezon Kulawych koni nie otrzymał jeszcze daty premiery, ale można podejrzewać, że trafi do zasobów Apple TV+ w przyszłym roku, a w tym będziemy delektować się czwartą odsłoną.

Kulawe konie dostaną piąty sezon

Kulawe konie to specjalna sekcja MI5 i jest to miejsce zesłania dla agentów, którzy w jakiś sposób podpadli agencji i nie mogą normalnie pełnić swoich obowiązków. Jej szefem jest ekscentryczny człowiek, który jest jednak w stanie zmobilizować swoich podwładnych do aktywnych działań, ratujących reputację MI5 i losy kraju.