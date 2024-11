Są już pierwsze recenzje drugiego sezonu serialu Silos. Opinie są jednogłośne

Serial Silos to jeden z hitów science fiction platformy Apple.

Krytycy twierdzą, że drugi sezon serialu Apple TV+ dowodzi, że jest to aktualnie jeden z najlepszych seriali science fiction. Charakteryzuje się wciągającą historią i magnetyczną główną rolą Rebekki Ferguson. Mało tego – krytycy dają do zrozumienia, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego.

Pierwsze recenzje drugiego sezonu serialu Silos są w dużej mierze pozytywne. Opinie zostały zebrane na portalu Rotten Tomatoes . Krytycy wskazują, że ponownie mamy do czynienia dobry, angażującym opowiadaniem historii, wspaniałymi występami aktorskimi i dużą liczbą niespodzianek.

Występy w Silosie są po prostu urzekające i stanowią prawdziwą podstawę tego, co sprawia, że ​​dramat science fiction jest o wiele bardziej realny. — Tania Hussain, Collider

To mocniejsza, bardziej złożona druga odsłona, która dowodzi, że serial był wart początkowego szumu. — Joonatan Itkonen, Toisto.net

Przypomnijmy, że Silos opowiada o ostatnich dziesięciu tysiącach ludzi żyjących głęboko pod ziemią, w wielkim silosie, który chroni ich przed toksycznym światem na powierzchni. Nieznane są jednak powody budowy silosu, a wszyscy próbujący odkryć jego tajemnice napotykają śmiertelne przeszkody. Główna bohaterka, Juliette (grana przez Rebeccę Ferguson), to inżynierka, która próbuje wyjaśnić tajemnicze morderstwo bliskiej osoby. Twórcą serialu Silos jest Graham Yost, znany z pracy nad Justified. Serial jest oparty na cyklu powieści autorstwa Hugh Howeya.

Drugi sezon serialu będzie dostępny już 15 listopada na platformie Apple. Produkcja jest bezpośrednią kontynuacją sezonu pierwszego. Do obsady dołączył Steve Zahn. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień aż do 17 stycznia 2025 roku. Jakiś czas temu ujawniony został zwiastun widowiska.