AMD wprowadza na rynek 6-rdzeniowy procesor Ryzen 5 5500X3D

Ryzen 5 5500X3D to sześciordzeniowy procesor oparty na architekturze Zen3 i wyposażony w pamięć podręczną 3D V-Cache pierwszej generacji o pojemności 64 MB.

Zanim przejdziemy do omówienia nowego SKU, warto wspomnieć, że gniazdo AM4 weszło już w swój dziewiąty rok i wszystko wskazuje na to, że AMD przedłuży jego istnienie do dziesiątego roku, jeśli w ciągu trzech miesięcy wprowadzi na rynek jakikolwiek SKU.

AMD potwierdziło, że ten SKU został wydany 5 czerwca tego roku, co czyni go najnowszym obecnie dostępnym procesorem AM4.

Oznacza to, że całkowita pamięć podręczna L3 w tym SKU wynosi 96 MB. Jest to ta sama specyfikacja, co w przypadku Ryzen 5 5600X3D, który, jak pamiętamy, był sprzedawany wyłącznie u kilku sprzedawców detalicznych na całym świecie, ale nigdy nie doczekał się szerszej premiery.

5500X3D jest wolniejszą wersją 5600X3D. Podczas gdy TDP pozostaje na poziomie 105 W, procesor jest o 300 do 400 MHz wolniejszy niż 5600X3D.

Z oficjalnej strony produktu dowiadujemy się, że Ryzen 5 5500X3D zostanie wydany wyłącznie w Ameryce Łacińskiej.

Można przypuszczać, że ma to coś wspólnego z ograniczoną dostępnością tych układów. Nie zapominajmy, że 5600X3D to zasadniczo ten sam silicon co 5800X3D, ale z częściowo wyłączonymi rdzeniami i niższym taktowaniem.