Russell Crowe jeszcze dwukrotnie powróci do roli Egzorcysty papieża. Aktor zdradził plany twórców filmu

Tak naprawdę pierwsze informacje o kontynuacji pojawiły się niedługo po premierze filmu z Russelem Crowem i najwyraźniej jego popularność nieco zaskoczyła twórców, zwłaszcza że nie była to produkcja z dużym budżetem. Konwencja przygodowego horroru z bardzo dobrą rolą wspomnianego aktora doskonale się sprawdziły.

Cóż, to jest w tej chwili przedmiotem dyskusji. Pierwotnie producenci zaprosili studio nie tylko na jedną kontynuację, ale na dwie. Ale w tej chwili nastąpiła zmiana szefa studia, więc krąży to w kilku kręgach. Ale zdecydowanie stworzyliśmy tę postać tak mogła funkcjonować w wielu różnych okolicznościach. I pamiętajcie, Gabriele Amorth napisał 12 książek. Mamy więc więcej niż wystarczającą ilość materiału źródłowego, aby nakręcić jeszcze jeden lub dwa takie filmy. Ale to prawdopodobnie nastąpi dopiero w przyszłym roku.