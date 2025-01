RTXy z serii 50 najpewniej uśmiercą ceny sugerowane u partnerów

Utarło się, że pojawiają się też wówczas pojedyncze modele u partnerów, takich jak ASUS czy Gigabyte, które również ją utrzymują. Przy premierze RTX 5090 sytuacja była zgoła inna.

23. stycznia na łamach wielu portali i kanałów technologicznych pojawiły się recenzje nowych RTXów. Wertując je ciężko znaleźć te, odnoszące się do modeli partnerskich w cenach sugerowanych.

Te założenie wypełnia jedynie rzeczony wcześniej Founders, na którego zbyt wielu się nigdy nie załapuje.

To pierwsza taka sytuacja, bo w przeszłości karty partnerskie w MSRP występowały w naturze i były recenzowane w tym pierwszym rzucie.

Największym przeciwnikiem niskich cen są nowe standardy, które nie miały jeszcze czasu na rozkręcenie się w produkcji, więc kosztują więcej.

W tym wypadku cenę kart u partnerów podnosi najpewniej zastosowanie pamięci GDDR7, która swoją drogą nie przynosi sama w sobie jakiegoś potężnego skoku przy Blackwellach.

Wydaje się, że jest to raczej obliczone na marketing, a sama NVIDIA może pozwolić sobie na znacznie większe zamówienia takich pamięci, co obniża ich jednostkową cenę.

Partnerzy tym czasem dzielą losy Pana Areczka i za chipy w mniejszych zamówieniach płacić muszą więcej.

Mamy więc dość jasną sytuację, w której na kartach z ceną MSRP nie dałoby się zarobić, a wręcz dokładało by się trochę do ich sprzedaży. Takie charytatywne podejście nie przejdzie w żadnym Excelu.

Founders Edition w tym cyklu wydawniczym za sprawą tak obranej strategii jeszcze bardziej zagraża zyskom partnerów. To w gruncie rzeczy dobrze zaprojektowana edycja, będąca wynikiem sporego już doświadczenia.

Nic więc dziwnego, że tym razem firmy zewnętrzne nie trzymają się już MSRP, do czego skrupulatnie w przeszłości zmuszała ich NVIDIA.

Dziś NVIDIA nakłada na nich presje cenowo, wypuszczając coraz lepiej dopracowane chłodzenia w swoich modelach, korzystając przy tym ze swojej preferencyjnej pozycji na rynku.

Idąc o krok dalej, Zieloni przygotowali specjalną pulę kart do premierowych recenzji, opatrzonych dopiskiem Press Build, co sugeruje, że dali sobie więcej czasu na zbudowanie dostępności sampli, aby nie ograniczyć liczby tych, wystawionych na sprzedaż.

Partnerskie modele miały już za to typowe chipy z rynku, co oznacza, że Ci czerpali próbki dla dziennikarzy z puli, która miała trafić do sklepów na premierę. To może oznaczać, że nie mieli szansy na tak długą przed-produkcję, jaką dała sobie sama NVIDIA.

