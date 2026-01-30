Zaloguj się lub Zarejestruj

ROG Kithara, Delta II‑KJP i Cetra Open Wireless – które słuchawki gamingowe ROG wybrać w 2026?

Artykuł sponsorowany
2026/01/30 10:18
0
0

Poznaj trzy słuchawki gamingowe ROG: Kithara z przetwornikami planarnymi, kolekcjonerskie Delta II‑KJP i mobilne Cetra Open Wireless. Wybierz idealny model do swojego stylu grania.

#reklama

ROG proponuje w tym roku trzy różne podejścia do audio: audiofilskie granie przy biurku (Kithara), kolekcjonerski zestaw dla fanów Kojimy (ROG Delta II‑KJP) oraz mobilne granie i praca hybrydowa (ROG Cetra Open Wireless).

Zobaczcie czym charakteryzują się nowe modele.

ROG Kithara – planar do grania i muzyki

ROG Kithara to otwarte słuchawki wokółuszne z dużymi, 100‑mm przetwornikami planarnymi współtworzonymi z HIFIMAN – marką znaną audiofilom z wysokiej klasy nauszników.

Planarne membrany pracują całą powierzchnią, co przekłada się na bardzo niskie zniekształcenia, szybki czas narastania i wyjątkowo czysty, zbalansowany dźwięk od 8 Hz do 55 kHz.

W praktyce oznacza to wyraźne, „odseparowane” od eksplozji kroki przeciwników, naturalne dialogi i szeroką scenę, która pomaga lepiej lokować źródła dźwięku w przestrzeni.​

Otwarte muszle Kithary budują szeroką, naturalną scenę z precyzyjnym obrazowaniem, kosztem izolacji od otoczenia – to konstrukcja świadomie skierowana do grania w spokojnym, domowym środowisku.

W zestawie znajdziesz dwa komplety poduszek (skóra z tkaniną dla bardziej skupionego dźwięku oraz welur dla cieplejszej, miększej prezentacji), a pałąk z trójwarstwową wyściółką i 8‑stopniową regulacją ma rozkładać nacisk tak, by ograniczyć zmęczenie przy długich sesjach.​

Do komunikacji Kithara wykorzystuje pełnopasmowy mikrofon MEMS na przewodzie, o paśmie 20 Hz–20 kHz i wysokim SNR, co zapewnia naturalną barwę głosu i dobrą separację od szumów tła.

Oddzielne przewody dla audio i mikrofonu w kablu z dwoma wtykami 3,5 mm redukują przesłuch, dzięki czemu dźwięk gry nie „przecieka” do kanału komunikacyjnego.

W zestawie są dwa komplety padów, wygodny pałąk oraz komplet złączy (4,4 mm balanced, 3,5 mm, 6,3 mm i adapter USB‑C → 2×3,5 mm), co ułatwia podłączenie do PC, konsol i DAC/ampów.

Mikrofon MEMS na kablu z oddzielnym prowadzeniem sygnałów audio/mic zapewnia czystą komunikację bez przesłuchów.

ROG Delta II‑KJP – edycja KOJIMA PRODUCTIONS

ROG Delta II‑KJP to limitowana wersja inspirowana KOJIMA PRODUCTIONS i postacią Ludens, kierowana do graczy, którzy traktują słuchawki także jako element kolekcjonerski setupu.

Jedną z kluczowych funkcji Delta II‑KJP jest DualFlow Audio, czyli możliwość jednoczesnego słuchania dwóch źródeł, np. gry z PC i muzyki lub podcastu z telefonu.

GramTV przedstawia:

Priorytety transmisji ustawiono tak, by połączenia telefoniczne miały pierwszeństwo przed muzyką i powiadomieniami, co pozwala odebrać telefon bez przerywania sesji.

Za komunikację odpowiada 10‑mm, odpinany mikrofon typu super‑wideband, zaprojektowany tak, aby rejestrować szersze pasmo częstotliwości i oddawać niuanse głosu bez przesterów

Zastosowano w nich 50‑mm przetworniki z tytanową membraną oraz odpinany mikrofon super‑wideband, by połączyć czysty dźwięk z szerokim pasmem głosu.

Funkcja DualFlow Audio pozwala jednocześnie słuchać gry i treści z telefonu, z priorytetem dla połączeń, a dedykowany motyw Armoury Crate spina całość w spójny, „kojimowy” motyw.

ROG Cetra Open Wireless – otwarte TWS dla graczy mobilnych

ROG Cetra Open Wireless to douszne, otwarte słuchawki, które celują w komfort całodziennego noszenia i uniwersalne zastosowanie – od grania mobilnego po pracę hybrydową.

Otwarta konstrukcja i haczyki zauszne pozwalają słyszeć otoczenie, co jest wygodne w mieście czy biurze, a odczepiany pasek na szyję dodaje bezpieczeństwa w ruchu.

Za brzmienie odpowiadają 14,2‑mm przetworniki z membraną z powłoką DLC, oferujące wyraźną górę, głęboki bas i przestrzenną scenę jak na format dokanałowy.​

Słuchawki obsługują dwa tryby łączności: klasyczny Bluetooth oraz niskolatencyjny 2,4 GHz ROG SpeedNova z donglem USB‑C, co wyraźnie redukuje opóźnienia w grach na PC, konsolach i handheldach.

Funkcja USB‑C passthrough pozwala jednocześnie ładować urządzenie i korzystać z łącza bezprzewodowego, co docenisz przy długich sesjach na laptopie lub konsoli przenośnej.

Fizyczne przyciski na słuchawkach upraszczają sterowanie w ruchu, a tryby dźwiękowe – Phantom Bass i Immersion – umożliwiają odpowiednio wzmocnienie subiektywnej głębi basu albo lekkie wytłumienie tła, by lepiej skupić się na rozgrywce czy muzyce.​

Do rozmów i komunikacji w grach Cetra Open Wireless wykorzystują system czterech mikrofonów z AI Noise Cancellation, który ma za zadanie odseparować głos użytkownika od hałasu otoczenia.

To rozwiązanie sprawdza się zarówno w voice‑chacie, jak i w codziennych rozmowach, szczególnie w głośnym, miejskim środowisku.

#reklama

Tagi:

News
słuchawki
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112