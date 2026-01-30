ROG Kithara, Delta II‑KJP i Cetra Open Wireless – które słuchawki gamingowe ROG wybrać w 2026?

#reklama
Poznaj trzy słuchawki gamingowe ROG: Kithara z przetwornikami planarnymi, kolekcjonerskie Delta II‑KJP i mobilne Cetra Open Wireless. Wybierz idealny model do swojego stylu grania.
ROG proponuje w tym roku trzy różne podejścia do audio: audiofilskie granie przy biurku (Kithara), kolekcjonerski zestaw dla fanów Kojimy (ROG Delta II‑KJP) oraz mobilne granie i praca hybrydowa (ROG Cetra Open Wireless).
Zobaczcie czym charakteryzują się nowe modele.
ROG Kithara to otwarte słuchawki wokółuszne z dużymi, 100‑mm przetwornikami planarnymi współtworzonymi z HIFIMAN – marką znaną audiofilom z wysokiej klasy nauszników.
Planarne membrany pracują całą powierzchnią, co przekłada się na bardzo niskie zniekształcenia, szybki czas narastania i wyjątkowo czysty, zbalansowany dźwięk od 8 Hz do 55 kHz.
W praktyce oznacza to wyraźne, „odseparowane” od eksplozji kroki przeciwników, naturalne dialogi i szeroką scenę, która pomaga lepiej lokować źródła dźwięku w przestrzeni.
Otwarte muszle Kithary budują szeroką, naturalną scenę z precyzyjnym obrazowaniem, kosztem izolacji od otoczenia – to konstrukcja świadomie skierowana do grania w spokojnym, domowym środowisku.
W zestawie znajdziesz dwa komplety poduszek (skóra z tkaniną dla bardziej skupionego dźwięku oraz welur dla cieplejszej, miększej prezentacji), a pałąk z trójwarstwową wyściółką i 8‑stopniową regulacją ma rozkładać nacisk tak, by ograniczyć zmęczenie przy długich sesjach.
Do komunikacji Kithara wykorzystuje pełnopasmowy mikrofon MEMS na przewodzie, o paśmie 20 Hz–20 kHz i wysokim SNR, co zapewnia naturalną barwę głosu i dobrą separację od szumów tła.
Oddzielne przewody dla audio i mikrofonu w kablu z dwoma wtykami 3,5 mm redukują przesłuch, dzięki czemu dźwięk gry nie „przecieka” do kanału komunikacyjnego.
W zestawie są dwa komplety padów, wygodny pałąk oraz komplet złączy (4,4 mm balanced, 3,5 mm, 6,3 mm i adapter USB‑C → 2×3,5 mm), co ułatwia podłączenie do PC, konsol i DAC/ampów.
Mikrofon MEMS na kablu z oddzielnym prowadzeniem sygnałów audio/mic zapewnia czystą komunikację bez przesłuchów.
ROG Delta II‑KJP to limitowana wersja inspirowana KOJIMA PRODUCTIONS i postacią Ludens, kierowana do graczy, którzy traktują słuchawki także jako element kolekcjonerski setupu.
Jedną z kluczowych funkcji Delta II‑KJP jest DualFlow Audio, czyli możliwość jednoczesnego słuchania dwóch źródeł, np. gry z PC i muzyki lub podcastu z telefonu.
Priorytety transmisji ustawiono tak, by połączenia telefoniczne miały pierwszeństwo przed muzyką i powiadomieniami, co pozwala odebrać telefon bez przerywania sesji.
Za komunikację odpowiada 10‑mm, odpinany mikrofon typu super‑wideband, zaprojektowany tak, aby rejestrować szersze pasmo częstotliwości i oddawać niuanse głosu bez przesterów
Zastosowano w nich 50‑mm przetworniki z tytanową membraną oraz odpinany mikrofon super‑wideband, by połączyć czysty dźwięk z szerokim pasmem głosu.
Funkcja DualFlow Audio pozwala jednocześnie słuchać gry i treści z telefonu, z priorytetem dla połączeń, a dedykowany motyw Armoury Crate spina całość w spójny, „kojimowy” motyw.
ROG Cetra Open Wireless to douszne, otwarte słuchawki, które celują w komfort całodziennego noszenia i uniwersalne zastosowanie – od grania mobilnego po pracę hybrydową.
Otwarta konstrukcja i haczyki zauszne pozwalają słyszeć otoczenie, co jest wygodne w mieście czy biurze, a odczepiany pasek na szyję dodaje bezpieczeństwa w ruchu.
Za brzmienie odpowiadają 14,2‑mm przetworniki z membraną z powłoką DLC, oferujące wyraźną górę, głęboki bas i przestrzenną scenę jak na format dokanałowy.
Słuchawki obsługują dwa tryby łączności: klasyczny Bluetooth oraz niskolatencyjny 2,4 GHz ROG SpeedNova z donglem USB‑C, co wyraźnie redukuje opóźnienia w grach na PC, konsolach i handheldach.
Funkcja USB‑C passthrough pozwala jednocześnie ładować urządzenie i korzystać z łącza bezprzewodowego, co docenisz przy długich sesjach na laptopie lub konsoli przenośnej.
Fizyczne przyciski na słuchawkach upraszczają sterowanie w ruchu, a tryby dźwiękowe – Phantom Bass i Immersion – umożliwiają odpowiednio wzmocnienie subiektywnej głębi basu albo lekkie wytłumienie tła, by lepiej skupić się na rozgrywce czy muzyce.
Do rozmów i komunikacji w grach Cetra Open Wireless wykorzystują system czterech mikrofonów z AI Noise Cancellation, który ma za zadanie odseparować głos użytkownika od hałasu otoczenia.
To rozwiązanie sprawdza się zarówno w voice‑chacie, jak i w codziennych rozmowach, szczególnie w głośnym, miejskim środowisku.
