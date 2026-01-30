ROG Kithara, Delta II‑KJP i Cetra Open Wireless – które słuchawki gamingowe ROG wybrać w 2026?

Poznaj trzy słuchawki gamingowe ROG: Kithara z przetwornikami planarnymi, kolekcjonerskie Delta II‑KJP i mobilne Cetra Open Wireless. Wybierz idealny model do swojego stylu grania.

ROG proponuje w tym roku trzy różne podejścia do audio: audiofilskie granie przy biurku (Kithara), kolekcjonerski zestaw dla fanów Kojimy (ROG Delta II‑KJP) oraz mobilne granie i praca hybrydowa (ROG Cetra Open Wireless).

Zobaczcie czym charakteryzują się nowe modele.

ROG Kithara – planar do grania i muzyki

ROG Kithara to otwarte słuchawki wokółuszne z dużymi, 100‑mm przetwornikami planarnymi współtworzonymi z HIFIMAN – marką znaną audiofilom z wysokiej klasy nauszników.

Planarne membrany pracują całą powierzchnią, co przekłada się na bardzo niskie zniekształcenia, szybki czas narastania i wyjątkowo czysty, zbalansowany dźwięk od 8 Hz do 55 kHz.

W praktyce oznacza to wyraźne, „odseparowane” od eksplozji kroki przeciwników, naturalne dialogi i szeroką scenę, która pomaga lepiej lokować źródła dźwięku w przestrzeni.​

Otwarte muszle Kithary budują szeroką, naturalną scenę z precyzyjnym obrazowaniem, kosztem izolacji od otoczenia – to konstrukcja świadomie skierowana do grania w spokojnym, domowym środowisku.

W zestawie znajdziesz dwa komplety poduszek (skóra z tkaniną dla bardziej skupionego dźwięku oraz welur dla cieplejszej, miększej prezentacji), a pałąk z trójwarstwową wyściółką i 8‑stopniową regulacją ma rozkładać nacisk tak, by ograniczyć zmęczenie przy długich sesjach.​

Do komunikacji Kithara wykorzystuje pełnopasmowy mikrofon MEMS na przewodzie, o paśmie 20 Hz–20 kHz i wysokim SNR, co zapewnia naturalną barwę głosu i dobrą separację od szumów tła.

Oddzielne przewody dla audio i mikrofonu w kablu z dwoma wtykami 3,5 mm redukują przesłuch, dzięki czemu dźwięk gry nie „przecieka” do kanału komunikacyjnego.

W zestawie są dwa komplety padów, wygodny pałąk oraz komplet złączy (4,4 mm balanced, 3,5 mm, 6,3 mm i adapter USB‑C → 2×3,5 mm), co ułatwia podłączenie do PC, konsol i DAC/ampów.

Mikrofon MEMS na kablu z oddzielnym prowadzeniem sygnałów audio/mic zapewnia czystą komunikację bez przesłuchów.

ROG Delta II‑KJP – edycja KOJIMA PRODUCTIONS

ROG Delta II‑KJP to limitowana wersja inspirowana KOJIMA PRODUCTIONS i postacią Ludens, kierowana do graczy, którzy traktują słuchawki także jako element kolekcjonerski setupu.

Jedną z kluczowych funkcji Delta II‑KJP jest DualFlow Audio, czyli możliwość jednoczesnego słuchania dwóch źródeł, np. gry z PC i muzyki lub podcastu z telefonu.