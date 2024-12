Rockstar ponownie nawiązał do GTA 6? Jutro minie dokładnie rok od pierwszego zwiastuna wyczekiwanego projektu

Kilka dni temu informowaliśmy o zaktualizowaniu playlisty na YouTube zawierającej pierwszy zwiastun do GTA 6. Wiele osób doszukiwało się w tym działaniu informacji o zbliżającym się trailerze gry. Jak się okazało, Rockstar udostępnił materiał dotyczący nowości w GTA Online, lecz nie zniechęciło to graczy do szukania w nim dalszych wskazówek dotyczących kontynuacji serii.

GTA 6 - fani szukają informacji o nowym zwiastunie

Na nowym zwiastunie GTA Online zapowiadającym aktualizację Agents of Sabotage fani szukali potencjalnych wieści o GTA 6. Wśród komentarzy możemy znaleźć wiele frustracji związanej z brakiem wyczekiwanego trailera, lecz niektórzy wciąż liczą na to wydarzenie. Według fanów na grafice promującej update możemy zobaczyć nawiązanie do GTA: Vice City. Warto dodać, że nowa odsłona serii ma nas przenieść z powrotem do miasta znanego z gry z 2002 roku.

