Rockstar Games rozczarowany wyciekiem zwiastuna GTA 6. „To jest ku**a do bani”

Oficjalny zwiastun GTA 6 zadebiutował w sieci wcześniej, niż pierwotnie planowano. Materiał niespodziewanie wyciekł do sieci, więc Rockstar Games podjęło decyzję o przyspieszeniu debiutu trailera. W mediach społecznościowych pojawił się wpis studia, w którym poinformowali, że „nasz zwiastun wyciekł, więc obejrzyjcie prawdziwą wersję na YouTube”. Gracze mogli już kilka minut po północy obejrzeć przygotowany przez deweloperów zwiastun. Producenci nie kryją jednak swojego rozczarowania zaistniałą sytuacją i w emocjonalnych słowach wyrazili swoją frustrację wyciekiem.

GTA 6 – Rockstar Games rozczarowany wyciekiem zwiastuna

Nie tylko fani Grand Theft Auto zamierzali dzisiaj o godzinie 15:00 wspólnie usiąść do oglądania pierwszego zwiastuna nowej części serii, ale również sami pracownicy Rockstar Games. To miało być święto nie tylko zapowiedzianego GTA 6, ale również ich ciężkiej pracy z ostatnich lat. Wyciek jednak im to nie umożliwił i Javier Altman, starszy animator rozgrywki w Rockstar, dosadnie skomentował wyciek. Post opublikowany w serwisie X szybko jednak zniknął z sieci.

To jest ku**a do bani – krótko podsumował Altman.

W kolejnym wpisie, który również został skasowany, Altman podkreślił, że miał nadzieję obejrzeć zwiastun wraz z całym zespołem. Chcieli wspólnie świętować ten moment.

Miałem nadzieję jutro obejrzeć zwiastun po raz pierwszy wraz z kolegami z zespołu i współpracownikami. Czuję, że zasłużyliśmy na ten moment.

Po godzinie od publikacji zwiastuna Javier Altman dodał: