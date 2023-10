Roblox stawia pracownikom ultimatum - wracajcie do biura albo szukajcie sobie nowej pracy

David Baszucki, założyciel i dyrektor generalny Roblox , ogłosił to w e-mailu do pracowników, który został udostępniony publicznie . Napisał, że pewna liczba zdalnych pracowników zostanie poproszona o rozpoczęcie pracy w centrali Roblox w San Mateo , ponieważ firma odchodzi od pracy zdalnej. Podobnie jak w przypadku większości innych organizacji, Roblox przyjmuje schemat hybrydowy trzy dni w tygodniu (od wtorku do czwartku).

Powrót do biura to coś, czemu większość ludzi jest przeciwna. Badania wykazały, że duża liczba pracowników wolałaby odejść z pracy, niż przestać pracować w pełnym wymiarze godzin w domu. Roblox daje swoim pracownikom czas do 16 stycznia 2024 r. na decyzję, czy chcą zostać. Osoby, które będą kontynuować pracę w Roblox i przeprowadzą się, otrzymają w razie potrzeby pomoc w pokryciu kosztów przeniesienia. Oczekuje się, że rozpoczną pracę w biurach w San Mateo do 15 lipca 2024 r.

Roblox stawia na pracę stacjonarną i żegna się z pracownikami zdalnymi

Pracownicy Roblox, którzy są stanowczo przeciwni powrotowi do biura lub „nie mogą się przenieść” – jak to ujmuje Baszucki – mogą pozostać w firmie do 15 kwietnia 2024 r. Odchodzący pracownicy otrzymają odprawy zależne od ich poziomu i stażu pracy wraz z sześciomiesięcznym ubezpieczeniem zdrowotnym dla wszystkich objętych polisami.