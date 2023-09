Roblox już wkrótce dostępny na PlayStation

Może ciężko w to uwierzyć, ale Roblox swoją pierwszą, pecetową premierę miał w 2006 roku. Od tamtej pory produkcja doczekała się wersji na konsole Xbox One oraz urządzenia działające w oparciu o systemy Android i iOS. Tytuł niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a już wkrótce bogactwo kreowanych przez graczy światów, będą mogli poznać posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5.

Premiera Roblox na konsolach Sony

Warto zaznaczyć, że Roblox będzie posiadać pełne wsparcie dla funkcji cross-platform. Wersję dedykowaną konsolom Sony będzie można pobierać już od 10 października. Jeśli szukacie produkcji, przy której Wasze pociechy lub Wy sami będziecie mogli się kreatywnie wyżyć, może to być strzał w dziesiątkę. Na koniec dodajmy tylko, że mamy tutaj do czynienia z tytułem dystrybuowanym w modelu free to play.