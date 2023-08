Robert Downey Jr.: zaangażowanie z jakim Cillian Murphy zagrał Oppenheimera to coś niesamowitego

Recenzja filmu Oppenheimer. Niszczyciel światówRecenzja filmu Oppenheimer. Niszczyciel światów

Nolanowi udało się zgromadzić niesamowitą obsadę, w której znaleźli się Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer, naukowiec kierujący Projektem Manhattan, który doprowadził do stworzenia bomby atomowej podczas II wojny światowej; Emily Blunt jako jego żona, biolog i botaniczka Katherine „Kitty” Oppenheimer; Matt Damon jako generał Leslie Groves Jr., dyrektor Projektu Manhattan; Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, komisarz-założyciel Komisji Energii Atomowej Stanów Zjednoczonych; Florence Pugh jako psychiatra Jean Tatlock; Benny Safdie jako fizyk teoretyczny Edward Teller; Michael Angarano jako Robert Serber; Josh Hartnett gra pionierskiego amerykańskiego naukowca nuklearnego Ernesta Lawrence'a; Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich i Matthew Modine.

Zdaniem Roberta Downeya Jr., film jest urzekający i wszyscy wykonali niesamowitą robotę, ale nikt nie wcielił się w swoją rolę bardziej niż Cillian Murphy.

Nigdy nie byłem świadkiem większego poświęcenia głównego aktora w mojej karierze. Wiedział, że to będzie gigantyczne pytanie, kiedy zadzwoni do niego Chris, ale myślę, że miał też pokorę, która jest wymagana, aby przetrwać grając taką rolę. Mówiliśmy: „Hej, mamy trzydniowy weekend. Co zamierzasz robić?” „Och, muszę nauczyć się 30 000 słów po holendersku. Dobrej zabawy.”