Robert Downey Jr.: Oppenheimer to najlepszy film, w jakim kiedykolwiek grałem

Bez cienia przesady można powiedzieć, że Robert Downey Jr. ma imponujące CV i jest znakomitym aktorem, który zagrał w wielu kasowych hitach. Wkrótce zobaczymy go także w Oppenheimerze i tu niespodzianka – aktor twierdzi, że najlepszy film, w jakim kiedykolwiek zagrał.

Powiem wprost: to najlepszy film, w jakim kiedykolwiek brałem udział i nie mogę się doczekać, aż wszyscy go doświadczycie.

Robert Downey Jr. daje najlepszą recenzję filmu Oppenheimer

Taka zapowiedź jest chyba najlepszą rekomendacją. Co prawda do premiery jeszcze „chwila”, ale pierwsze recenzje Oppenheimera nie pozostawiają złudzeń, że nowy film Christophera Nolana będzie arcydziełem. Zresztą ten reżyser zdążył już przyzwyczaić widzów, że wszystko co wychodzi spod jego rąk to mistrzowskie dokonania.