Robert Downey Jr. mógł zagrać w innym filmie Marvela. Oferowano mu rolę złoczyńcy

Kevin Feige potwierdził słowa Favreau, dodając, że chodziło o Fantastyczną czwórką z 2005 roku. Marvel zaoferował Robertowi Downeyowi Jr. rolę Doktora Dooma. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się dalsze losy MCU, gdyby aktor jednak przyjął tę rolę. Chris Evans pomimo wcielenie się w Ludzką Pochodnię w tej produkcji, został wybrany do roli Kapitana Ameryki. Niewykluczone, że podobnie byłoby w przypadku Downeya Jr.

Pamiętam, jak przyszedł Robert. Wszyscy już się z nim spotkaliście, chodziło o Dr. Dooma lub coś w innym projekcie, ale to chyba było przesłuchanie do Fantastycznej Czwórki. Więc wszyscy w pewnym sensie wiedzieli, kim on jest i pamiętam, jak usiadłem z tym facetem i pomyślałem, że najlepiej się nadaje, ma tę iskrę w oku – wyznał Jon Favreau.