Risk of Rain 2: Seekers of the Storm nadchodzi. Zobacz zwiastun dodatku

Gearbox oficjalnie zapowiedziało nowy – drugi – dodatek do gry Risk of Rain 2 pod tytułem Seekers of the Storm. Przy okazji zapowiedzi udostępniono oczywiście pierwszy zwiastun DLC, a także ujawniono jego datę premiery. Oprócz tego opublikowany został dokument przedstawiający kulisy powstawania marki Risk of Rain, zaś posiadacze urządzeń mobilnych mogą zacierać rączki, ponieważ na smartfonach zadebiutuje Risk of Rain: Hostile Worlds.

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm – zapowiedź DLC