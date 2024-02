Rise of the Ronin z prezentacją świata gry. Team Ninja zachęca do eksploracji

Do sieci trafił nowy gameplay trailer nadchodzącego tytułu ekskluzywnego dla PlayStation 5.

Jakiś czas temu gracze mieli okazję zajrzeć za kulisy produkcji Rise of the Ronin. Wczoraj natomiast do sieci trafiły kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Tym razem deweloperzy ze studia Team Ninja postanowili zaprezentować otwarty świat gry. Najnowszy gameplay trailer zapowiada, że w nadchodzącym dziele twórców serii NiOh nie będzie można narzekać na nudę i brak aktywności.

Nowy zwiastun Rise of the Ronin pokazuje atrakcje otwartego świata

Świat Rise of the Ronin gracze będą można eksplorować na kilka sposobów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami główny bohater będzie posiadał bowiem m.in. lekkie skrzydła umożliwiające szybowanie w powietrzu. W nadchodzącej produkcji Team Ninja nie zabraknie oczywiście również jazdy konnej, a linka z hakiem pozwoli błyskawicznie wspinać się po skałach i nie tylko.