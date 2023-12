Rise of the Ronin pozwoli wybrać poziom trudności. Twórcy przygotowali 3 opcje

Kilka dni temu w sieci pojawiło się sporo nowych szczegółów na temat Rise of the Ronin. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi wiadomości na temat nadchodzącej produkcji twórców serii NiOh. W jednym z ostatnich wywiadów przedstawiciele studia Team Ninja odpowiedzieli bowiem na pytanie dotyczące poziomu trudności. W przypadku Rise of the Ronin – zgodnie z przekazanymi informacjami – gracze otrzymają do wyboru trzy opcje.

Rise of the Ronin z trzema poziomami trudności. Team Ninja dzieli się szczegółami

Yosuke Hayashi oraz Fumihiko Yasuda, czyli odpowiednio producent oraz reżyser Rise of the Ronin, udzielili ostatnio wywiadu redakcji Jeux Video. W trakcie rozmowy deweloperzy zostali zapytani, czy wspomniana produkcja będzie „szczególnie trudną grą”. W odpowiedzi przedstawiciel studia Team Ninja poinformowali, że gracze będą mogli dostosować wyzwanie do własnych preferencji i umiejętności.