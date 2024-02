Rise of the Ronin zbanowany na ważnym rynku. Kontrowersyjna wypowiedź twórcy zbiera swoje żniwo

Najważniejszą premierą marca na PlayStation 5 będzie Rise of the Ronin, czyli konsolowy exclusive na konsole Sony, który pojawi się już za około półtora miesiąca. Niedawno twórcy zaprezentowali nowy materiał zza kulis produkcji, której akacja została osadzona w XIX-wiecznej Japonii. Tytuł nie zbudzał żadnych kontrowersji i wydawało się, że premiera gry wydawanej przez Koei Tecmo przebiegnie bez większych problemów. Oliwy do ognia dolał reżyser gry, Fumihiko Yasudy, którego wypowiedź wywołała kontrowersje w Korei Południowej.

Rise of the Ronin zbanowany w Korei Południowej. Jakie powody?

Lokalny oddział Sony Interactive Entertainment zrezygnował z wypuszczenia gry na koreańskim rynku, wycofując Rise of the Ronin ze sprzedaży na PlayStation Store. Nie podano powodów zbanowania gry, ale decyzję podjęto po ostrej reakcji koreańskich graczy na wypowiedź Yasudy, który porównał Yoshidę Shoina, wybitnego japońskiego uczonego, do Sokratesa.