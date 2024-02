Rise of the Ronin za kulisami. Team Ninja przedstawia nowy materiał

Team Ninja przygotowało serię materiałów zakulisowych z Rise of the Ronin. Pierwszy odcinek jest już dostępny w sieci.

Pod koniec stycznia mieliśmy okazję zobaczyć długi gameplay z Rise of the Ronin. Premiera najnowszej gry od studia Team Ninja nadciąga coraz większymi krokami, w związku z czym twórcy podkręcają atmosferę kolejnym materiałem. Tym razem mamy okazję zapoznać z kulisami produkcji – pierwszy odcinek z serii jest już dostępny w sieci.

Rise of the Ronin z serią materiałów zakulisowych. Pierwszy odcinek już w sieci

Rise of the Ronin to tytuł, który przeniesie graczy do XIX-wiecznej Japonii już w przyszłym miesiącu. Odpowiedzialne za produkcję studio Team Ninja podkręca atmosferę przed premierą, prezentując na oficjalnym kanale PlayStation zakulisowe materiały. Pierwszy odcinek z planowanej serii jest już dostępny w sieci.

Na nagraniu możemy zobaczyć fragmenty z rozgrywki, a także dowiedzieć się nieco więcej na temat kulis powstania produkcji. Deweloperzy wprowadzają nas w świat gry, przybliżając zarówno sylwetkę protagonisty, jak i historyczne tło. Cały materiał, który znajduje się na dole wiadomości, z pewnością jest wart uwagi, szczególnie jeśli rozważamy zakup tytułu.