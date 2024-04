Rise of the Ronin na zwiastunie z ocenami. Promocyjny materiał od PlayStation

Przy okazji warto wspomnieć, że nasz recenzent, Mateusz Mucharzewski, zdecydował się na notę 8,5/10. Oto cytat z podsumowania jego recenzji:

Czy w takim razie jest to lepsza gra niż Ghost of Tsushima? Na pewno wyraźnie inna. Zdecydowanie bardziej rozbudowana w kwestii systemu walki i rozwoju postaci. Bez wątpienia też znacznie bardziej wymagająca. Moim zdaniem w każdym z tych aspektów Team Ninja poradziło sobie lepiej niż Sucker Punch. Gdyby tylko narracja i grafika stały na wyższym poziomie, a kampania nie była tak przesadnie rozciągnięta. Wtedy mógłbym powiedzieć, że jestem wręcz zakochany. Tak jest to “tylko” bardzo dobra gra, prawdopodobnie szczytowe osiągnięcie ekipy Team Ninja, będąca jednocześnie bardzo świeżym dodatkiem do już mocno przegotowanego dania jakim są współczesne sandboksy.