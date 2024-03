Twórcy Rise of the Ronin chcą, by kolejna gra „osiągnęła to, czego nie udało się osiągnąć tym razem”

Pod koniec ubiegłego tygodnia na rynku zadebiutowała nowa produkcja studia Team Ninja. Rise of the Ronin spotkało się z całkiem ciepłym przyjęciem wśród krytyków, uzyskując średnią ocen na poziomie 76/100 w serwisie Metacritic. Teraz reżyser gry Fumihiko Yasuda i producent Yosuke Hayashi opowiadają o wnioskach, jakie wyciągnęli po pracy nad grą.

Serwis VGC przeprowadził z wywiad z twórcami Rise of the Ronin – Fumihiko Yasudą i Yosuke Hayashim.Deweloper przyznaje jednak, że pomysł na otwarty świat w Rise of the Ronin stanowił pewne wyzwanie dla studia i ma nadzieję, że przy okazji następnego projektu uda się „osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć tym razem”.